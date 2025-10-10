¡Recuerda! Estará Mega Destilichadero en la Díaz Ordaz

Con el objetivo de evitar acumulación de tiliches en la vía pública, así como en las viviendas, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, recuerda que hoy viernes 10 y mañana 11 de octubre habrá un Mega Destilichadero en la colonia Díaz Ordaz

Lo anterior, tras recibir solicitudes por parte de vecinos de la zona, debido a que personas depositan tiliches en la vía pública en diversos puntos de la mencionada colonia, por lo que se llevará tendrá la presencia de cuadrillas de limpieza en un extenso cuadrante.

En este caso, el contenedor del Destilichadero se colocará en las calles 46a y Melchor Guaspe, en un horario de las 8:00 am 5:00 pm, hasta donde los vecinos podrán acudir a depositar sus tiliches.

Aunado a ello, cuadrillas de la dependencia darán rondines para retirar basura de grandes dimensiones en un cuadrante que comprende de las calles Zubirán, 46a, Av. Coordinadora, Alta Tensión y Miguel Alemán.

Dentro de ese cuadrante en mención, se invita a los vecinos a sacar los tiliches a pie de banqueta y de ahí serán retirados por personal del Gobierno Municipal.