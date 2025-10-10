Se acercó grupo D.A.R.E a preparatoria Maestros Mexicanos en atención a peleas callejeras

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, adscritos al grupo D.A.R.E, se entrevistaron con directivos de la preparatoria Maestros Mexicanos, ubicada en la calle Tercera y Toribio Ortega de la colonia División del Norte.

Mediante estas acciones, el grupo de prevención educativa busca inhibir hechos de violencia que pongan en riesgo la seguridad de los jóvenes, esto tras las peleas callejeras suscitadas al exterior del plantel en días pasados.

Por lo anterior, se acordó mantener recorridos de forma recurrente, tanto a la entrada como a la salida de las y los alumnos, a fin de evitar que se repita una situación similar.

De igual forma, se exhorta a la población en general a evitar tomar la justicia por propia mano y a mantener la calma; igualmente se pone a disposición la línea de emergencia 9-1-1, para reportar cualquier situación de riesgo.