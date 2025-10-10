Inicia tercera generación de policías de Marco Bonilla

El alcalde Marco Bonilla inició oficialmente la tercera generación de aspirantes a policía en el Instituto Superior de Seguridad Chihuahua, misma que se integra por 39 cadetes.

Se trata de 25 mujeres y 14 hombres, así como 26 provenientes de la ciudad de Delicias 14 mujeres y 12 hombres.

La tercera academia en lo que va de la actual administración municipal y sexta en el cuatro años de gestión del alcalde Marco Bonilla, cuyos integrantes estarán recibiendo formación inicial como policías con especialidad en violencia familiar y tendrá una duración aproximada de 9 meses.

Es la primera vez que personal externo cursará una academia completa, esto gracias a la infraestructura, equipamiento y calidad de las instalaciones.