Hoy “Mentiras, el Musical en Concierto” en El Palomar

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, invita a toda la ciudadanía a disfrutar esta noche del espectáculo “Mentiras, el Musical en Concierto”, como parte de la programación del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU 2025).

La velada iniciará a las 7:00 p.m. en el Parque El Palomar con la presentación de Nancy Hernández “JazzLero”, reconocida intérprete que ofrecerá un repertorio de jazz y bolero, marcando el inicio de una noche llena de talento y energía.

Posteriormente, a las 8:00 p.m., el público podrá disfrutar de “Mentiras, el Musical en Concierto”, con entrada completamente libre y sin necesidad de boletos, por lo que se invita a las familias chihuahuenses a llegar con anticipación para asegurar un buen lugar y disfrutar de uno de los conciertos más esperados del festival.

“Mentiras, el Musical en Concierto” es un espectáculo que revive los grandes éxitos musicales de los años 80 en México, con una puesta en escena llena de energía, nostalgia y humor que ha conquistado escenarios en todo el país.

El FICUU 2025, que celebra el 316 aniversario de la ciudad de Chihuahua, continúa consolidándose como una de las plataformas culturales más importantes del norte de México, impulsada por el Gobierno Municipal, ofreciendo actividades y conciertos gratuitos para toda la comunidad.

El festival seguirá con grandes presentaciones:

Sábado 11 de octubre: William Close & The Earth Harp Collective, con un show internacional de arpa gigante.

• Domingo 12 de octubre: Alejandro Sanz en concierto, en la Plaza del Ángel.

Para más información y detalles de la programación del festival, se invita a consultar las redes sociales del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua y del Gobierno Municipal.