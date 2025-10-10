Conoce los nuevos trámites que el Municipio tiene disponibles en la ventanilla física

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, informa a la ciudadanía sobre la incorporación de ocho nuevos trámites disponibles en la ventanilla física, con el objetivo de brindar una atención más ágil, transparente y eficiente.

Como parte de las acciones de modernización administrativa, el Módulo de Desarrollo Urbano integra en su sistema diversos servicios, permitiendo contar con información digitalizada y concentrada en un solo lugar.

Esta integración facilita la conexión entre los módulos de las diferentes dependencias municipales, impulsando una gestión más ordenada y accesible para la comunidad.

Anteriormente para solicitar permiso para alguno de los ocho nuevos trámites incorporados, el solicitante acudía a las oficinas donde se levantaba un escrito a mano, sin que existiera un seguimiento, porque no existía ninguno de estos permisos en el sistema, pero ahora al ciudadano le entregan un documento por escrito de su solicitud, donde por medio de un código QR puede escanear para consultar el status en el que se encuentra su trámite.

Los nuevos trámites disponibles son los siguientes:

1. Autorización de uso de sonido fijo.

2. Autorización de uso de sonido móvil (perifoneo).

3. Constancia de inafectabilidad.

4. Constancia de medidas y colindancias.

5. Dictamen técnico para determinar derribo de arbolado y especies vegetales.

6. Estudio de impacto urbano y ambiental.

7. Modificación de los planes y programas menores.

8. Permiso de combustión a cielo abierto.Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso con la modernización de los servicios públicos y la atención ciudadana, fomentando la transparencia y la protección del entorno urbano y ambiental.

Para mayor información podrá comunicarse al 072 en las extensiones 6044 y 6022, o bien visitarnos en las instalaciones ubicadas sobre la calle Camino a la Presa Chuvíscar #1108 de la colonia Campesina Nueva.