Horarios de semifinales de la Liga MX
fuente: ESPN
La Liguilla del Clausura 2026 ya conoce a sus cuatro semifinalistas: Pumas, Pachuca, Chivas y Cruz Azul avanzaron después de superar sus respectivas series de cuartos de final y ahora disputan el boleto a la final del futbol mexicano.
Tras los resultados del fin de semana, la Liga MX confirmó los horarios oficiales de las semifinales del Clausura 2026. De acuerdo con el reglamento, los clubes mejor ubicados en la tabla general tienen derecho a cerrar sus eliminatorias como locales, además de elegir día y horario de sus partidos en casa.
Semifinales del Clausura 2026: Fechas, horarios y sedes
Pumas, líder de la fase regular, enfrentará a Pachuca; mientras que Chivas, segundo de la clasificación, se medirá con Cruz Azul. Ambos equipos con mejor posición recibirán los partidos de vuelta en sus estadios.
El reglamento de la Liga MX establece que las semifinales deben disputarse en miércoles-sábado y jueves-domingo, evitando que los clubes jueguen el mismo día tanto en la ida como en la vuelta. Además, el criterio de desempate continúa favoreciendo la posición en la tabla en caso de igualdad en el marcador global.
Pumas vs. Pachuca
Partido de ida
Fecha: Jueves 14 de mayo de 2026
Horario: 19:00 horas
Sede: Estadio Hidalgo
Partido de vuelta
Fecha: Domingo 17 de mayo de 2026
Horario: 19:00 horas
Sede: Estadio Olímpico Universitario
Chivas vs. Cruz Azul
Partido de ida
Fecha: Miércoles 13 de mayo de 2026
Horario: 20:00 horas
Sede: Estadio Banorte
Partido de vuelta
Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026
Horario: 19:07 horas
Sede: Estadio Jalisco