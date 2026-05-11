Horarios de semifinales de la Liga MX

fuente: ESPN

La Liguilla del Clausura 2026 ya conoce a sus cuatro semifinalistas: Pumas, Pachuca, Chivas y Cruz Azul avanzaron después de superar sus respectivas series de cuartos de final y ahora disputan el boleto a la final del futbol mexicano.

Tras los resultados del fin de semana, la Liga MX confirmó los horarios oficiales de las semifinales del Clausura 2026. De acuerdo con el reglamento, los clubes mejor ubicados en la tabla general tienen derecho a cerrar sus eliminatorias como locales, además de elegir día y horario de sus partidos en casa.

Semifinales del Clausura 2026: Fechas, horarios y sedes

Pumas, líder de la fase regular, enfrentará a Pachuca; mientras que Chivas, segundo de la clasificación, se medirá con Cruz Azul. Ambos equipos con mejor posición recibirán los partidos de vuelta en sus estadios.

El reglamento de la Liga MX establece que las semifinales deben disputarse en miércoles-sábado y jueves-domingo, evitando que los clubes jueguen el mismo día tanto en la ida como en la vuelta. Además, el criterio de desempate continúa favoreciendo la posición en la tabla en caso de igualdad en el marcador global.

Pumas vs. Pachuca

Partido de ida

Fecha: Jueves 14 de mayo de 2026

Horario: 19:00 horas

Sede: Estadio Hidalgo

Partido de vuelta

Fecha: Domingo 17 de mayo de 2026

Horario: 19:00 horas

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Chivas vs. Cruz Azul

Partido de ida

Fecha: Miércoles 13 de mayo de 2026

Horario: 20:00 horas

Sede: Estadio Banorte

Partido de vuelta

Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026

Horario: 19:07 horas

Sede: Estadio Jalisco