Realiza Estado foro sobre VIH y salud sexual para estudiantes de Juárez

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, llevó a cabo el foro “Yo Escojo con Información y Responsabilidad”, dirigido a estudiantes de instituciones públicas y privadas de Ciudad Juárez, con el objetivo de fortalecer la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

La jornada fue organizada por el Programa VIH/SIDA-ITS del Distrito de Salud II Juárez y reunió a más de mil estudiantes de nivel Medio Superior y carreras de enfermería, quienes participaron en foros, talleres y pláticas informativas enfocadas en la salud sexual, la prevención y la toma de decisiones responsables.

Durante el evento, realizado en el Auditorio Benito Juárez, el director del Distrito de Salud II Juárez, Rogelio Covarrubias, destacó la importancia de acercar información confiable y orientación profesional a las y los jóvenes, especialmente en temas relacionados con salud reproductiva, métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual.

Asimismo, subrayó la necesidad de promover el acceso a información basada en fuentes oficiales y evitar la desinformación difundida a través de redes sociales.

La coordinadora del Programa VIH/SIDA-ITS, Celia Mayela Romo Torres, señaló que estas acciones también buscan fortalecer valores como el respeto y la empatía hacia las personas que viven con VIH, además de combatir la discriminación.

El foro se desarrolló en el marco de la Vigilia Internacional en Memoria de las Personas Fallecidas a causa del Sida 2026, y permitió resolver dudas sobre mitos y realidades relacionados con el VIH y otras ITS, así como orientar a las y los asistentes sobre prevención, detección oportuna y responsabilidad en la salud sexual.

La Secretaría de Salud informó que actualmente mantiene seguimiento médico integral a personas con diagnóstico de VIH, mediante monitoreo de cargas virales, tratamientos especializados y acompañamiento médico, psicológico y preventivo.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de impulsar estrategias de prevención y educación en salud dirigidas a las juventudes, para promover entornos más informados, responsables y libres de discriminación.