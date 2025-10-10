Bonilla respalda iniciativa para reforzar el uso correcto del lenguaje en escuelas

El alcalde Marco Bonilla respaldó la iniciativa aprobada por el Congreso del Estado que busca promover el uso correcto de las reglas gramaticales en los planteles educativos, al señalar que se trata de una medida que refuerza un principio ya establecido en la Constitución.

Bonilla explicó que la propuesta, presentada por el diputado del PAN Carlos Olson, ha generado debate público, pero aclaró que no tiene un trasfondo ideológico, sino que reafirma el carácter laico de la educación y busca fortalecer la enseñanza del idioma español.

La reforma, aprobada recientemente por el Congreso local, establece que las autoridades educativas deberán fomentar el dominio del idioma español y el uso adecuado de las normas gramaticales en todos los niveles escolares.