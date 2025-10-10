Estos son los accesos para concierto de Alejandro Sanz; sigue recomendaciones de seguridad

El Gobierno Municipal, informa los accesos para el concierto de Alejandro Sanz, así como las recomendaciones de seguridad para este evento del Festival Internacional Chihuahua (FICUU) edición 2025, que tendrá lugar el 12 de octubre a las 8:00 pm.

El acceso para ingresar es por el lado de la avenida Venustiano Carranza, a la altura de la avenida Juárez, el cual estará abierto a partir de las 5:00 pm, por lo que se pide llegar temprano ya que no hay preferencia en los lugares, sino que será conforme vayan llegando los asistentes.

Recomendaciones de seguridad:

a) Por probabilidad de lluvias, es importante prever paraguas

b) En caso de sol, evitar permanecer mucho expuesto para evitar insolación o afecciones a la salud.

c) Llevar agua o hidratación.

d) Cuida tus pertenencias.

e) Evitar llevar objetos prohibidos, los cuales, se describen a continuación: armas de fuego, artículos punzocortantes, bebidas alcohólicas, drones, vapeadores, cualquier tipo de droga, botellas de vidrio, iniciadores de fuego, selfie stick o tripie, cadenas o hebillas grandes, mascotas, apuntadores, laser, pirotecnia, sillas.

Cabe recordar que, las rutas especiales de transporte de ese día, gracias a las gestiones con Gobierno del Estado a fin de que las familias regresen a casa seguros, funcionarán en los siguientes horarios 10:15, 10:30, 10:45 y 11:00 pm; en estas estaciones:

– Estación Niños Héroes hacia el norte.- Estación Justicia hacia el sur.

Todos los eventos del FICUU 2025 son de entrada libre, por lo que se invita al público a llegar con anticipación para disfrutar de los próximos conciertos y actividades culturales que celebran el 316 aniversario de la fundación de Chihuahua Capital.