Reforma electoral atenta contra la democracia nacional: PAN Chihuahua

Daniela Álvarez, Presidenta del PAN Chihuahua, denunció que la reforma electoral que Morena pretende impulsar constituye un atentado directo contra la democracia del país, ya que no busca resolver las verdaderas causas de los problemas, sino servir a intereses de conveniencia política.

La Dirigente Estatal señaló que Acción Nacional coincide en la necesidad de revisar y reducir el número de legisladores plurinominales, así como de analizar el presupuesto asignado a los partidos políticos; sin embargo, advirtió que la propuesta de Morena pretende ir mucho más allá, eliminando los contrapesos y concentrando el poder.

Daniela Álvarez también presentó a los integrantes de la comisión presidencial encargada de redactar la reforma y denunció la falta de pluralidad en su conformación, ya que está integrada únicamente por personas afines al Ejecutivo Federal.

“¿Díganme ustedes dónde está la pluralidad?, ¿en qué momento mandan un mensaje de que quieren escuchar a todas las voces?”, cuestionó la Presidenta del PAN Chihuahua.

Por su parte, la diputada federal Manque Granados reiteró que la iniciativa busca modificar las reglas del juego a conveniencia de Morena para perpetuarse en el poder, poniendo en riesgo la democracia mexicana.

“Morena ya controla el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; ha desmantelado órganos autónomos, recolonizado instituciones como la CNDH e impuesto reformas como la llamada ‘ley espía’. Ahora, lo que les falta es tomar el control del Instituto Nacional Electoral para manipular al árbitro electoral”, expresó.

Granados reiteró que Acción Nacional impulsará una alternativa robusta y justa, que garantice la imparcialidad electoral e incluya la voz de todos los sectores sociales.

En su intervención, la diputada federal Rocío González recordó que desde hace años el PAN ha presentado propuestas serias para fortalecer la democracia, como tipificar como delito la afiliación masiva para evitar la manipulación del padrón de militancia.

Asimismo, destacó iniciativas impulsadas desde 2021, como otorgar facultades a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a la Fiscalía General de la República para retirar candidaturas de políticos vinculados con el crimen organizado, e imponer sanciones económicas o la suspensión de derechos electorales a candidatos o partidos que reciban financiamiento de grupos criminales durante campañas o precampañas.

Rocío González también subrayó que el Presidente Nacional del PAN, Jorge Romero, ha planteado propuestas clave para la reforma electoral, entre ellas: segunda vuelta electoral, elecciones primarias en todos los partidos, voto electrónico, gobiernos de coalición y eliminación de la sobrerrepresentación.

Finalmente, Daniela Álvarez reafirmó el compromiso del PAN para seguir evidenciando ante la ciudadanía las verdaderas intenciones de Morena, para evitar que se engañe a la gente y se eliminen los contrapesos que garantizan la democracia en México.