Recortes al campo en plena sequía: Pérez Pavía exige justicia para productores

Meoqui, Chih.- Tras las lluvias recientes que han dado un respiro a miles de familias rurales en Chihuahua, el diputado local del PAN, Ismael Pérez Pavía, advirtió que no podemos bajar la guardia “Sí, ha llovido, pero no podemos olvidar que seguimos en medio de una emergencia estructural. La sequía de más de dos años dejo al campo de rodillas, y los apoyos federales siguen sin llegar”.

Actualmente los 67 municipios del estado aún enfrentan afectaciones graves por el agotamiento de pozos, la pérdida de forrajes y la caída de rendimientos agrícolas. Mientras tanto, el gobierno federal recortó 493 millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Agricultura para 2025. “Es inaceptable que después de años sin agua, lo poco que cae del cielo sea más que lo que cae del presupuesto federal”, señaló el legislador.

Pérez Pavía reconoció y agradeció a la gobernadora Maru Campos por su compromiso con el campo, luego de que el Gobierno del Estado destinara más de 1,000 millones de pesos exclusivamente para atender los efectos de la sequía.

“Chihuahua si esta respondiendo con acciones, no con excusas. Lo que exigimos desde el Congreso es que la Federación también haga su parte y deje de darla la espalda a quienes trabajan la tierra todos los días”, concluyó.