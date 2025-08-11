Descartan que IMSS pueda reclamar terrenos del Palomar

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, aseguró que “no es para nada viable” que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) logre apropiarse de una porción del terreno donde actualmente se ubica el parque El Palomar, luego de que en distintas ocasiones la institución federal ha manifestado interés en reclamarlo.

De la Peña recordó que desde la administración estatal de Patricio Martínez se impulsó un modelo de ciudad cuyo epicentro fue precisamente el parque El Palomar. Antes de su construcción, en el área existían asentamientos irregulares que fueron regularizados mediante adquisiciones, y parte de esos terrenos originalmente pertenecieron al IMSS.

Históricamente agregó ha habido “jaloneos” entre la autoridad federal y municipal por este predio. En ocasiones, cuando el instituto planea construir un hospital, ha amenazado con recuperar el terreno. Sin embargo, el funcionario sostuvo que se trata de un patrimonio colectivo: “Ese terreno no es del gobierno, no es de un partido ni de una persona, es de todos los chihuahuenses”.

En su experiencia como secretario del Ayuntamiento de Juárez, relató que ya había dialogado con un delegado del IMSS para dejar en claro que la apropiación de ese espacio resultaría inviable y políticamente “gravísima”.

De la Peña confió en que, como ha ocurrido antes, las autoridades locales encontrarán otros predios para cubrir las necesidades del IMSS, y subrayó que lo importante sería que finalmente se concrete la construcción de un hospital en Chihuahua, preferentemente de tercer nivel o de especialidades, pues recordó han pasado más de 40 años sin que se edifique uno nuevo en la capital.