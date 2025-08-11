Celebran Municipio y Estado Día Internacional de los Pueblos Indígenas

El Municipio de Chihuahua en colaboración con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas y Fomento y Desarrollo Artesanal de Chihuahua (FODARCH) celebró este fin de semana el evento cultural “Basarowia: Pasea, Mira y Conoce”, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas con una gran participación de ciudadanos y con un concierto de piano que contó con la asistencia de más de 200 personas.

La celebración, tuvo lugar en la Plaza Comercial Paseo Central con entrada libre, en donde se reunieron familias chihuahuenses en un espacio de encuentro, aprendizaje y reconocimiento mutuo hacia los pueblos originarios de nuestra región.

La Regidora Joni Barajas González, Presidenta de la Comisión de Sociedad Civil Organizada, Asuntos Religiosos y Comunidades Indígenas, en colaboración con la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, destacó el impacto de esta iniciativa que reafirma el compromiso municipal con la valoración y promoción de la riqueza cultural, la resiliencia histórica y la fortaleza comunitaria de los pueblos indígenas.

Asistieron al evento Regidoras y Regidores del Ayuntamiento de Chihuahua, así como funcionarios del Gobierno del Estado y Gobierno Municipal.

Durante los dos días de festividades, los asistentes disfrutaron de una experiencia cultural única que incluyó:

Un concierto especial que deleitó a todas las familias presentes

El momento principal de la celebración se realizó el sábado con un concierto ofrecido por el pianista Romeyno Gutiérrez, quien fusionó música contemporánea con elementos de la tradición indígena y logró abarrotar el lugar con la asistencia de decenas de seguidores.

“La ciudadanía chihuahuense se unió a esta celebración honrando la riqueza de nuestros pueblos originarios. Este evento demostró que cuando trabajamos unidos, podemos fortalecer los lazos comunitarios y celebrar la diversidad que enriquece nuestra identidad”, expresó la Regidora Joni Barajas González.

Reconoció a Paseo Central por haber hecho posible este gran evento ya que logró acercar a quienes se interesan por los pueblos originarios y que con ello se valora y conoce la artesanía creada por nuestras etnias y agradeció a Gabriela Esparza Artista Plástica por haber apoyado con los talleres a los participantes.

El evento logró cumplir con su objetivo principal de crear un espacio de dignificación y visibilización de la identidad de los pueblos indígenas, promoviendo el respeto por la diversidad cultural y fortaleciendo el orgullo por nuestras raíces ancestrales.

Exhibiciones culturales de los pueblos indígenas de Chihuahua que mostraron tradiciones ancestrales

Venta de artesanías tradicionales elaboradas por artesanos locales

Talleres culturales interactivos que permitieron el aprendizaje directo de técnicas ancestrales