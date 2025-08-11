Reitera Sheinbaum no intervencionismo del ejército de EU

fuente: unotv

Previo a finalizar su conferencia mañanera de este lunes 11 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaun Pardo se refirió al presunto sobrevuelo de drones de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA por sus siglas en inglés) sobre territorio nacional.

Sobre el tema, la mandataria reiteró el no intervencionismo del ejército o agencias de investigación estadunidenses en suelo mexicano, pues aseguró “siempre protegeremos la soberanía nacional”.Jamás, jamás permitiríamos que el ejército norteamericano o alguna institución de Estados Unidos pisara territorio mexicano. Nunca”, enfatizó la primera presidenta del país.

En contraparte, la jefa de Estado aceptó que han habido colaboraciones con autoridades del país vecino en las cuales se han permitido el ingreso de aeronaves de este estilo, pero que este último no es uno de ellos.

En todo caso que haya una aeronave que pida apoyo para algún tema, se hace, se ha hecho en ocasiones para algún asunto particular, pero es bajo vigilancia o autorización previa”, señaló.

Cabe recordar que esta supuesta acción se da días después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump