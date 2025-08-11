Tienen permiso de venta de alcohol 20 centros de Padel

La Subdirección de Gobernación Municipal informó que actualmente existen 20 centros de pádel en Chihuahua Capital, en donde la mayoría cuentan con permiso para la venta de bebidas alcohólicas.

Si bien este deporte se ha puesto de moda en los últimos años, las canchas de pádel se han instalado en la ciudad desde hace ya tiempo, consolidándose como una opción recreativa y deportiva.

Incluso, varios clubes organizan de manera periódica torneos y competencias que atraen a jugadores locales y visitantes.

El Instituto Municipal del Deporte, cuenta con canchas de Padel instaladas en el Polideportivo Luis H Álvarez, aunque cabe destacar en estas no se expide la venta de licores.

A continuación, el listado de los centros con permiso vigente para su operación:

1. Rock and Padel – Hacienda Bonita y Monteverde, 31220

2. Distrito Padel – Bicentenario 3710, Ejido Labor de Dolores, 31220

3. Zona Padel – Real Escondido Sur, Altozano 31000

4. Padel Center Chihuahua – California 5314, Las Haciendas, 31215

5. Bullring Padel la Esperanza – Av. Prol. Teófilo Borunda 2001, Mirador

6. Padel Lomas – C. Varsovia 2400, Mirador-Campestre

7. Elite Padel – Av. División del Nte 511, Parques San Felipe

8. GB Padel – Av. De las Américas 500, Ángel Trías

9. Que Padel Chihuahua – Río de Janeiro 206, Panamericana

10. Green Padel – C. República de Brasil 811, Panamericana

11. We Padel Cantera – Av. La Cantera 8101, Colinas del Valle (Renascí)

12. Urban Court – Av. de la Cantera 10101

13. Padel Studio – Polígono, Av. de la Cantera 15, 31629

14. Room Padel – Haciendas del Valle, Etapa Uno (HIGHSQ)

15. Padel House Chihuahua – C. Hacienda Los Morales

16. Pickle Spot – Av. George Washington 3701 (Complejo Industrial)

17. Arena Padel Cuu – C. San Miguel el Grande 601, Cordilleras

18. La Banquita Sport – C. Ramírez Calderón 905, San Felipe

19. Padel Club Leones – AF. Carbonel 4101 (dentro del Club)

20. Padel Fanattic – AF. Carbonel 4102, Panamericana