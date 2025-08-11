Capacita DSPM a conductores de plataformas en protocolos de seguridad y violencia de género

Un grupo de conductores de las plataformas DIDI y UBER, participaron en una plática de protocolos de seguridad y violencia de género, ofrecida por personal de la Subdirección de Justicia Cívica y Prevención de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

La plática fue coordinada por el Departamento de Seguridad Ciudadana, de la DSPM, cuyo personal les ofreció diversas herramientas que pueden tener a su alcance como la conformación de grupos en la Red Vecinal CUU Capital, con el fin de brindarles protección oportuna.

Al respecto, Luis Chávez, titular del Departamento expresó que la plática se dio por iniciativa del grupo porque tenía la intención de conocer los protocolos de actuación en ciertas situaciones a las que ya se han enfrentado y al ver que además de la seguridad las inquietudes tenían relación con atención a mujeres, se invitó a colaborar al Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), y a la Unidad de Atención a la Violencia Familiar (UAVI).

Por parte de Departamento de Atención Ciudadana se les ofreció además de la Red Vecinal el manejo de aplicaciones como Marca el Cambio y Yo Segura para cuando lleguen a tener necesidad de utilizarlas por el traslado de víctimas de violencia, e incluso les explicaron las modalidades de violencia.

También se les dieron a conocer algunas otras alternativas que el Gobierno Municipal les ofrece para seguridad propia y de usuarios, como las cámaras y botones de emergencia de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital que se encuentran por toda la ciudad.

Finalmente, agentes de policía les dieron a conocer las rutas del programa de Siempre Acompañadas, que ofrece protección a empleadas de la industria de exportación y estudiantes, además de brindarles algunos consejos y técnicas de defensa personal que pudieran ser de utilidad durante su trabajo.