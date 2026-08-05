Inauguran puentes vehiculares para ingreso a la Cascada de Cusárare.

Fueron construidos con una inversión estatal de 12 mdp

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo inauguró dos puentes vehiculares sobre el río Cusárare, en el acceso principal al Parque Ecoturístico Cusárare, en el municipio de Guachochi.

La obra representó una inversión de 12 millones de pesos (mdp) con recursos estatales, en beneficio de cerca de 74 mil habitantes de los municipios de Guachochi y Bocoyna, así como de los más de 542 mil visitantes que cada año recorren esta región.

Tras presidir el corte del listón inaugural, el secretario de Turismo, Edibray Gómez, dijo que la dependencia mantendrá el trabajo conjunto con los municipios y las comunidades, para que haya más infraestructura de este tipo, que impulsa los destinos y el desarrollo regional.

Añadió que estas obras representan mucho más que una mejora en la conectividad, ya que no solamente cruzan un río: “Unen comunidades, acercan visitantes, abren oportunidades y conectan el desarrollo turístico con la vida cotidiana de quienes hacen de este un lugar único”.

Las estructuras fueron bautizadas como “Chachamuri” y “El Chapareke”, nombres inspirados en elementos representativos de la identidad local.

“Chachamuri” hace referencia a una pequeña víbora característica de este arroyo y de la región; “El Chapareke” rinde homenaje a la memoria de Antonio Camilo, músico rarámuri que dedicó parte de su vida a compartir con los visitantes el sonido de este instrumento tradicional.

En el acto inaugural participaron además el presidente municipal de Guachochi, José Miguel Yáñez; el gobernador indígena, Luciano González; el subsecretario de Turismo, Enrique Toledo y el director de Planeación Turística, Francisco Javier Orrantia.

Además del presidente del Comité de Turismo de Cusárare, Celso González; el director del Parque Barrancas, Edgar Piñón Domínguez y el representante de los guías de turistas de Creel, César Sosa Caro.