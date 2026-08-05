Maru Campos cuestiona propuesta de Sheinbaum.

En los últimos días, el Gobierno Federal ha impulsado una propuesta que se presenta como un mecanismo para proteger los derechos de las audiencias. Lo que propone en realidad es que el gobierno decida qué información es verdadera y cuál es falsa, y quién puede o no transmitirla.

Llevamos ya ocho años en los que el poder ha polarizado al país, en los que se etiqueta como mentira o traición a la patria a quien piensa distinto o critica al gobierno.

¿Y ahora ellos van a decidir qué es información y qué es opinión?

No se defiende la democracia pretendiendo decirle a la gente qué es verdad y qué es mentira. La democracia se defiende garantizando que muchas voces puedan expresarse, aunque incomoden. Ese es el corazón del Estado de Derecho.

En México luchamos por décadas para dejar atrás la etapa del gobierno omnipresente y censurador. Hoy estamos nuevamente frente a esa amenaza.

Defendamos la libertad de expresión.

Defendamos el presente y el futuro de todo México.