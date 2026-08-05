Localizan a un hombre sin vida al interior de una vivienda; investigan posible homicidio

Un hombre fue encontrado sin vida al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Finisterra, luego de que un reporte ciudadano alertó a las autoridades sobre un líquido con características similares a la sangre que escurría desde el acceso principal del inmueble.

Tras recibir el aviso a través del sistema de emergencias, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y, al ingresar a la vivienda, localizaron el cuerpo de la víctima, quien presentaba lesiones que, de manera preliminar, corresponden a impactos producidos por arma de fuego.

Las primeras líneas de investigación indican que el hombre habría arribado herido al domicilio varios días antes y permaneció en el sitio hasta que perdió la vida, sin que el caso fuera reportado oportunamente a las corporaciones de seguridad.

El área fue asegurada por agentes municipales para preservar la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado y peritos en criminalística llevaron a cabo el levantamiento de indicios y las diligencias correspondientes, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso e integrar la carpeta de investigación.