Abandonan cuerpo envuelto en una cobija al oriente de la ciudad

El cuerpo de una persona fue localizado la tarde de este miércoles en un predio ubicado sobre la calle Lucía, a la altura del Libramiento Oriente, luego de que ciudadanos reportaran la presencia de un bulto con características sospechosas.

Al sitio acudieron elementos de diversas corporaciones de seguridad, quienes confirmaron que se trataba de una persona sin vida, por lo que procedieron a establecer un perímetro de seguridad para resguardar la escena y permitir el desarrollo de las diligencias ministeriales.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba envuelta en una cobija. Hasta el momento no se ha dado a conocer su identidad ni las posibles causas del fallecimiento.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado, apoyado por peritos en criminalística, realizó el levantamiento de evidencias y el procesamiento del lugar como parte de la investigación.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Forense a las instalaciones del C7, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de muerte y avanzar en su identificación oficial.