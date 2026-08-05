Cuenta Municipio con una Área de Marcha; fortalece tu movilidad, equilibrio y fuerza.

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), cuenta con el Área de Marcha, un espacio de rehabilitación física ubicado en el Gimnasio del Deporte Adaptado, donde se brinda atención a personas que buscan recuperar o mejorar su movilidad.

Este servicio está dirigido a personas que presentan dificultades para caminar debido a una lesión, cirugía, fractura, enfermedad neurológica, desgaste articular o cualquier condición que afecte su desplazamiento.

Mediante terapia especializada se trabaja para mejorar el equilibrio, la coordinación, la fuerza y la seguridad al caminar.

Las personas interesadas pueden agendar su valoración llamando al 072, extensión 2548. El servicio se ofrece en el Gimnasio Adaptado del IMPAS, ubicado en calle Jaime Almeida, colonia El Palomar, con un horario de atención de lunes a viernes, de 8:00 am a 8:00 pm.