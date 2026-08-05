Entrega CEPC apoyos a familias afectadas por las lluvias en Ojinaga.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) entregó apoyos diversos a familias que resultaron afectadas por las lluvias registradas en junio pasado, en las comunidades de Los Ojitos y Monte Bustillos, en el municipio de Ojinaga.

Los insumos fueron adquiridos mediante el Fideicomiso de Desastres Naturales y tienen como objetivo contribuir a la recuperación de viviendas e infraestructura básica dañadas por las precipitaciones.

Durante la jornada se distribuyeron láminas, sacos de cemento, polines, piezas de block, cobijas, kits de limpieza y despensas, para apoyar la rehabilitación de las viviendas y atender las necesidades básicas de las familias.

El reparto de este tipo de apoyos continuará en otros municipios, cuyos habitantes fueron afectados por las precipitaciones pluviales.