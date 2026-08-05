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Concluye el 31 de agosto plazo para registrarse en el Premio Chihuahua Emprende 2026.

La redacciónplazopremio emprende

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), invita a quienes buscan fortalecer y hacer crecer sus proyectos, a participar en el Premio Chihuahua Emprende 2026, cuya convocatoria se cierra el 31 de agosto.

El concurso contempla premios de 100 mil pesos para el primer lugar y 50 mil pesos para el segundo lugar en cada una de las categorías: Emprendimiento Visionario, Emprendimiento Tradicional, Mujer Emprendedora, Emprendimiento Sostenible y Emprendimiento de Impacto Social.

Este reconocimiento fortalece la cultura emprendedora en el estado y promueve el desarrollo de iniciativas innovadoras que contribuyen a la competitividad, la sostenibilidad y el impacto social en Chihuahua.

Las personas interesadas pueden consultar las bases y completar el formulario de registro en el siguiente enlace: https://forms.gle/ws2LTQvnu7sqYJvb8.

Para mayor información, pueden comunicarse al teléfono (614) 429-33-00, extensión 23329, o escribir a los correos electrónicos sebastian.mendez@chihuahua.com.mx y erik.hernandez@chihuahua.com.mx

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