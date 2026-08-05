Entrega Estado Bonos de Recuperación y por Día del Docente a pensionados y jubilados.

-Con una inversión total de 5 millones 403 mil 379 pesos, correspondientes al 2o. trimestre de 2026

A fin de reconocer la trayectoria de los trabajadores de la educación en retiro, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) entregó estímulos económicos correspondientes al subsistema federalizado.

En coordinación con Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech) y con una inversión total de 5 millones 403 mil 379 pesos, se benefició a mil 834 pensionados y jubilados mediante la dispersión del Bono del Día del Docente y el Bono de Recuperación.

La directora general de Seech, Teresa de Jesús López Ramírez, externó su gratitud a los maestros por un recorrido lleno de éxitos, cuyo legado inspira a las nuevas generaciones que hoy se preparan para tomar el relevo.

“Siéntanse profundamente satisfechos, ya que la calidez humana y los valores que sembraron en la sociedad chihuahuense siguen plenamente vigentes. Aunque sabemos que este recurso no es suficiente, representa un reconocimiento a su esfuerzo”, expresó López Ramírez.

La funcionaria exhortó a los beneficiarios a disfrutar de este beneficio, así como a llevar alegría a sus compañeros.

A su vez, el secretario General de la Sección 8 del SNTE, Eduardo Antonio Zendejas Amparán, dijo que en Chihuahua: “garantizamos que nadie reciba una pensión menor a una plaza inicial gracias al bono de recuperación que hoy entregamos en tiempo y forma”.

El dirigente agregó que dicha bonificación: “es el resultado de un trabajo coordinado, en equipo, el cual asegura tanto la estabilidad educativa como el respeto a los derechos laborales de nuestras compañeras y compañeros”.

El Bono de Recuperación se otorga bajo un esquema permanente y de periodicidad trimestral, el cual se activa mediante una solicitud individual debidamente firmada por cada interesado.

Como parte del orden del día, se ejecutó una entrega simbólica a 15 representantes de las coordinaciones regionales del estado, lo cual valida la dispersión del recurso en las diferentes zonas de la entidad.

Los cheques llegarán al personal jubilado y pensionado de los municipios de: Camargo, Chihuahua, Bocoyna, Cuauhtémoc, Delicias, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Guerrero, Jiménez, Juárez, Madera, Meoqui, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Parral y Saucillo.