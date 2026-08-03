Termina hospitalizado tras accidente vial en el Periférico R. Almada

La movilización de paramédicos y corporaciones de seguridad se registró la tarde de este lunes sobre el Periférico R. Almada, luego de que un peatón fuera arrollado por un vehículo mientras intentaba atravesar la transitada vialidad.

Al llegar al lugar, los rescatistas encontraron a un hombre de 49 años, integrante de la comunidad rarámuri, tendido sobre el pavimento con lesiones de consideración. Debido a que presentaba una herida en la cabeza y una posible fractura en una de sus piernas, recibió atención médica en el sitio antes de ser llevado a un hospital.

Los primeros auxilios fueron proporcionados por un paramédico de la Cruz Roja que se encontraba de paso por la zona, quien, con apoyo de elementos de la Policía Estatal, estabilizó al lesionado mientras arribaba la ambulancia para su traslado.

Las primeras investigaciones de las autoridades indican que el accidente ocurrió cuando el hombre ingresó a los carriles de circulación para cruzar la avenida. En ese momento fue alcanzado por un Nissan Sentra blanco, modelo 2015, cuyo conductor transitaba sobre el Periférico R. Almada y no logró evitar el impacto.

Como parte de las diligencias, agentes de la Policía Vial aseguraron el área y realizaron el peritaje correspondiente para establecer la responsabilidad en el hecho. De manera preliminar, se informó que el peatón aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.