¿Eres beneficiario del apoyo para personas con discapacidad? Ya puedes consultar los resultados de la convocatoria

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), y el Gobierno Municipal de Chihuahua, por medio de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, informan que las personas beneficiarias del programa Apoyo Económico a Personas con Discapacidad 2026 ya pueden consultar los resultados de la convocatoria y prepararse para el proceso de entrega de las tarjetas bancarias mediante las cuales recibirán su apoyo.

Las personas seleccionadas podrán consultar el listado oficial de resultados en: https://sdhybc.chihuahua.gob.mx/portal/convocatorias/dgvypd/2026_resultados-convocatoria-PD-apoyo-economico-ch.pdf.

La entrega de tarjetas se llevará a cabo durante la última semana de agosto en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, ubicada en avenida Agustín Melgar número 3703, colonia Nombre de Dios, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

Se entregarán activadas y listas para usarse, por lo que el recurso estará disponible al momento de recibirlas. Para recogerlas será necesario presentar el folio e identificación oficial.

El monto del apoyo se determinó con base en la evaluación socioeconómica y grado de vulnerabilidad realizada durante el proceso de integración del padrón.

En esta edición, 2 mil 39 personas recibirán 5 mil pesos; 3 mil 139 obtendrán 8 mil 800 pesos y 841 recibirán hasta 13 mil pesos. Los depósitos podrán realizarse en una, dos o tres exhibiciones, según corresponda. El recurso podrá destinarse a la compra de alimentos, medicamentos, productos de primera necesidad, apoyos funcionales y otros gastos relacionados con la condición de discapacidad.

Este programa es resultado del trabajo conjunto entre ambos órdenes de gobierno, que este año unificaron el esquema de atención para ampliar la cobertura, simplificar el registro y acercar los apoyos a más personas con discapacidad permanente del municipio de Chihuahua.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono (614) 429-3300, extensiones 17904 y 17924.