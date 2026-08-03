Reforesta Estado y Súper Copa Roshfrans 5 mil árboles en Cumbres de Majalca

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), en coordinación con la Súper Copa Roshfrans realizó la segunda edición de la jornada de reforestación en el Área Natural Protegida Cumbres de Majalca, con la plantación de 5 mil árboles.

La actividad tuvo lugar en el sector de campamento conocido como El Ranchito, donde voluntarios de todas las edades sembraron pino piñonero (Pinus cembroides), especie adaptada a las condiciones de la zona.

En los próximos días se plantarán ejemplares de Pinus engelmannii en las partes altas de la sierra.

En representación del secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz, el director de Desarrollo Forestal y Recursos Naturales, Humberto Molinar, destacó que esta iniciativa demuestra que el trabajo conjunto entre instituciones, iniciativa privada y sociedad civil es fundamental para conservar los recursos naturales y fortalecer la cultura ambiental, especialmente entre las nuevas generaciones.

El director general de la Súper Copa Roshfrans, Michel Jourdain Lascurain Jr., expresó su entusiasmo por participar por segundo año consecutivo en esta actividad y resaltó la presencia de niñas y niños.

“Lo más valioso es ver a tantas familias participando y sembrando conciencia ambiental; esperamos que esta jornada continúe durante muchos años”, comentó.