Concluyen sus estudios de Primaria y Secundaria mil 470 juarenses en los Centros de Educación Extraescolar

Durante el ciclo escolar 2025-2026, mil 470 juarenses concluyeron sus estudios de educación Básica gracias al trabajo realizado en los ocho Centros de Educación Extraescolar (Cedex), adscritos a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech).

El supervisor de los Cedex en la Zona II, Roberto Alonso Carrillo, detalló que mil 230 personas obtuvieron su certificado de secundaria y 240 concluyeron la primaria, cifra que representa un incremento considerable en comparación con el ciclo anterior.

El funcionario explicó que el objetivo principal de los Centros es ofrecer facilidades y alternativas flexibles, a quienes buscan retomar o concluir sus estudios básicos.

Indicó que todos los certificados cuentan con validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que permite a las y los egresados continuar con su preparación académica en niveles posteriores.

Los Cedex mantienen abiertas sus puertas para recibir a nuevas generaciones. Los requisitos de ingreso son los siguientes:

– Primaria: Acta de nacimiento y Clave Única de Registro de Población (CURP)

– Secundaria: Certificado de primaria, acta de nacimiento y CURP

Para consultar horarios, la ubicación de los ocho planteles o resolver dudas sobre el proceso, comunicarse al teléfono (656) 629-33-00, extensiones 55760 y 55852.