Presentan “Guía de la Industria de Chihuahua Capital 2026”

El Gobierno Municipal presentó la Guía Industrial de Chihuahua Capital, una herramienta de consulta que contribuirá a impulsar la vinculación empresarial y el desarrollo económico del municipio.

La Guía Industrial fue desarrollada por CANACINTRA Chihuahua, con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Municipal. Este instrumento concentra información de empresas, sectores productivos, capacidades industriales y datos de interés para inversionistas, proveedores, empresarios y organismos que buscan establecer relaciones comerciales en la ciudad.

Durante la presentación, el director de Desarrollo Económico y Competitividad, José Jordán Orozco, destacó que este esfuerzo conjunto representa un paso importante para fortalecer la competitividad de Chihuahua Capital.

“La Guía Industrial de Chihuahua Capital es un reflejo de que la competitividad se fortalece con la colaboración entre gobierno, industria, academia y organismos empresariales. Este esfuerzo conjunto nos permite generar mejores condiciones para atraer inversión, fortalecer las cadenas de suministro, impulsar a los proveedores locales y crear más oportunidades para las familias chihuahuenses”, expresó.

Asimismo, se resaltó que esta herramienta permitirá dar mayor visibilidad a las fortalezas de la industria local, facilitar la identificación de oportunidades de negocio y fortalecer las cadenas de proveeduría, contribuyendo a consolidar a Chihuahua Capital como uno de los principales polos industriales del país.

La versión digital de la Guía Industrial de Chihuahua Capital se encuentra disponible para consulta y descarga en la página oficial de CANACINTRA Chihuahua, canacintrachihuahua.org.mx, así como en las páginas y redes sociales oficiales del Gobierno Municipal de Chihuahua, para que empresarios, inversionistas y ciudadanía en general puedan acceder a esta herramienta.