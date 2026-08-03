Le aseguran importante cantidad de droga, cartuchos y un arma en Camino Real

Durante el fin de semana, agentes de la Policía Municipal detuvieron a un hombre en la colonia Camino Real, a quien se le aseguró una cantidad considerable de diferentes sustancias tóxicas de apariencia similar a la cocaína, el cristal y la marihuana, así como un arma de fuego y 60 cartuchos de diferentes calibres.

La detención de Heriberto V. M., de 34 años, se dio en la calle Paseos del Albino, luego de ser observado rondando por los techos de las viviendas cuando cargaba una mochila, misma que luego de ser revisada se localizó lo siguiente:

-Varios envoltorios diversos con aparente cristal, marihuana y cocaína con peso superior a 500 gramos

-1 arma de fuego tipo revólver, calibre .38 especial con 5 cartuchos útiles.

-41 cartuchos útiles calibre 9 MM

-6 cartuchos calibre .45 MM

-3 cartuchos .38 MM

‘5 cartuchos 2.62×39

-2 celulares de la marca Motorola

-Una cantidad de dinero en efectivo.

Una vez que el detenido fue llevado a la comandancia Sur para hacer su registro y revisar su estado de salud, se le puso a disposición de la Fiscalía General de la República con el fin de dar seguimiento a su situación legal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.