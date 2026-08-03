Exige Sindicatura a IMPULSA y MAPERJ agilizar entregas en Bosques de San Pedro y Quinta San Carlo

Como parte de los trabajos permanentes del programa Fraccionamientos al 100%, la Sindicatura Municipal de Chihuahua continúa dando seguimiento al proceso de municipalización y cumplimiento de obligaciones en los fraccionamientos Bosques de San Pedro y Quinta San Carlo, así como a la conclusión de áreas verdes, equipamiento y parques que permanecen pendientes de entrega al Municipio.

En este contexto, la Síndica Municipal, Olivia Franco, hizo un llamado a las empresas desarrolladoras IMPULSA y MAPERJ para que agilicen los trabajos pendientes en ambos desarrollos. La funcionaria señaló que existe un descontento entre los vecinos, quienes ante la falta de respuesta de las empresas han tenido que concluir por cuenta propia diversas obras para poder contar con espacios dignos.

De acuerdo con la información revisada en las mesas de trabajo del programa, en el caso de Bosques de San Pedro, las etapas VIII y IX presentan un avance del 95% y fueron reportadas como entregadas en la Mesa 22, mientras que la Etapa I fue registrada como entregada durante 2024, con un avance del 76%. Por otra parte, las etapas V, VI y VII mantienen avances del 85%, 78% y 64%, respectivamente, por lo que continúan dentro del esquema de supervisión.

Adicionalmente, la Sindicatura mantiene atención prioritaria sobre la falta de entrega de áreas verdes y equipamiento en el complejo Bosques de San Pedro (Quinta Balboa) y Quinta San Carlo, situación que limita al ciudadano la posibilidad de realizar inversiones y gestiones ante diversas autoridades para mejorar estos espacios públicos.

“Desde la Sindicatura trabajamos para que los desarrolladores cumplan con las obligaciones adquiridas y para que las y los ciudadanos no tengan que asumir trabajos ni costos que no les corresponden. Nuestro objetivo es acompañar estos procesos hasta que los fraccionamientos alcancen las condiciones necesarias para su correcta integración al municipio”, expresó Olivia Franco.

Asimismo, la Síndica reiteró su llamado a las empresas IMPULSA y MAPERJ para que concluyan de manera definitiva los procedimientos de entrega de áreas verdes y equipamiento, permitiendo que el Municipio asuma formalmente la administración y el mantenimiento correspondientes.

Para vigilar que los compromisos se cumplan a la brevedad, la Sindicatura reafirma su compromiso de dar seguimiento puntual a las mesas de trabajo conjuntas entre Desarrolladoras, la Dirección de Mantenimiento Urbano y la Dirección de Desarrollo Urbano, asegurando un canal abierto de coordinación para resolver los pendientes en favor de las familias chihuahuenses.