Inaugura JCAS pozo de agua potable con sistema fotovoltaico en beneficio de 2 mil familias de Coronado.

La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) en coordinación con el Gobierno Municipal de Coronado, inauguró un pozo de agua potable para servicio público urbano, en beneficio de dos mil familias de la zona de Camino La Carrera.

Esta obra operará mediante un sistema fotovoltaico interconectado a la red de suministro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para fortalecer la seguridad hídrica en la región.

Para su equipamiento se destinó una inversión conjunta de un millón 400 mil pesos, reflejo del compromiso del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento para garantizar un servicio más eficiente, sostenible y confiable.

Durante el evento Mario Mata, director ejecutivo de la JCAS, destacó que este es el primero de los tres pozos de la cabecera municipal que serán equipados con sistemas fotovoltaicos.

Esta modernización permitirá generar un ahorro aproximado de 700 mil pesos al año en el consumo de energía eléctrica.

Además del beneficio económico y ambiental, el sistema incrementa la capacidad de respuesta del servicio ante posibles interrupciones en el suministro eléctrico, lo que reduce el riesgo de desabasto.

Junto con el alcalde Leo López Muñoz, Mario Mata realizó la entrega de 30 tinacos que permitirán a familias de la zona tener mayores reservas del recurso potable.