Invitan a disfrutar de eventos turísticos, culturales y deportivos este fin de semana.

-FITA Chihuahua y “Chihuahua es para ti ¡Conócelo!” ofrecen actividades en Guachochi, Aldama, Cuauhtémoc, Santa Bárbara, Cusihuiriachi, Casas Grandes y Santa Isabel

La Secretaría de Turismo invita a disfrutar de los eventos turísticos, culturales y deportivos programados para este fin de semana en distintos municipios de la entidad, que buscan fortalecer la promoción de los destinos y generar beneficios económicos a las comunidades.

Como parte del calendario oficial del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2026, que este año celebra su 30 aniversario, del 31 de julio al 2 de agosto, el Pueblo Mágico de Guachochi será sede de Waru Norawa, un recorrido de vehículos Jeep 4×4.

Esta actividad llevará a los participantes por caminos de montaña, bosques y paisajes de la Sierra Tarahumara, para ofrecer una experiencia que combina naturaleza y convivencia.

El 2 de agosto, el municipio de Aldama recibirá la décima edición de Picacho Trail Run, competencia pedestre que congregará a corredores de distintas localidades para vivir los senderos y caminos naturales, y contribuir a consolidar a Chihuahua como la cuna del trail running.

Ese mismo día, la comunidad de Casa Colorada, en el municipio de Cuauhtémoc, será sede del Reto Casa Colorada, competencia de ciclismo de montaña que pondrá a prueba la resistencia y habilidad de los asistentes.

Del 26 de julio al 2 de agosto continúa el XXXVI Encuentro Santabarbarino, en Santa Bárbara, una celebración que reúne actividades culturales, artísticas y tradicionales, con feria artesanal, gastronomía regional, música, danzas, caminatas y la tradicional lunada.

Del 31 de julio al 2 de agosto, Cusihuiriachi celebrará la segunda edición de Expo Cusi 2026, con una exposición ganadera y comercial, pabellón gastronómico de carne y vino, conciertos, certamen de belleza y subasta de sementales, en un espacio de promoción para los productores y la economía local.

El 1 de agosto, Casas Grandes Pueblo Mágico será sede de la Tercera Fiesta de la Vendimia del Valle de Paquimé, encuentro enoturístico con productores de vino, gastronomía regional, artesanos y artistas locales, degustaciones, catas guiadas y música en vivo.

También el 1 de agosto, el municipio de Santa Isabel celebrará la Fiesta de la Vendimia VOLV, donde se podrá disfrutar del tradicional pisado de uvas, degustación de vinos, gastronomía, música en vivo, rodeo y dinámicas que resaltan la cultura vitivinícola de la región.

Los eventos del XXXVI Encuentro Santabarbarino, Expo Cusi 2026, la Tercera Fiesta de la Vendimia del Valle de Paquimé y la Fiesta de la Vendimia VOLV forman parte del programa “Chihuahua es para ti ¡Conócelo!”, iniciativa impulsada por la Secretaría de Turismo para promover encuentros con identidad turística que destacan las tradiciones del estado.

El calendario oficial de eventos de “Chihuahua es para ti ¡Conócelo!” puede consultarse en: https://turismodechihuahua.aflip.in/CalendariodeEventos2026

Por su parte, el calendario oficial del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2026 se encuentra disponible en:

https://turismodechihuahua.aflip.in/FITA2026

Para más información sobre estos y otros eventos, se invita a revisar las redes sociales oficiales @TurismodeChihuahua, @chihuahuaesparati y @fita.chihuahua.