Emite CEPC aviso preventivo por lluvias, ráfagas de viento y altas temperaturas este fin de semana.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo para este fin de semana, ante el pronóstico de lluvias, viento fuerte y ambiente caluroso en gran parte de la entidad.

Estas condiciones son generadas por los efectos del monzón mexicano en interacción con canales de baja presión, que mantendrán condiciones de inestabilidad atmosférica.

Para hoy se esperan lluvias dispersas a moderadas, con chubascos y actividad eléctrica en Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Gómez Farías y Madera, y de moderadas a puntualmente fuertes en Temósachic, Moris, Ocampo, Uruachi, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas, Morelos y Guadalupe y Calvo.

También se registrarán vientos de 20 a 45 kilómetros por hora (km/h), con rachas de hasta 65 km/h en la región de Camargo, con posibilidad de tolvaneras a partir de las 17:00 horas.

Las máximas y mínimas esperadas son (en grados centígrados °C): Chihuahua 37°C/23°C, Juárez 39/23, Janos 36/21, Madera 27/16, Temósachic 25/15, Cuauhtémoc 31/17, Ojinaga 39/28, Delicias 37/24, Camargo 36/23, Jiménez 36/22, Parral 32/19, Creel (Bocoyna) 28/16, Chínipas 34/23, Guachochi 27/13 y Balleza 25°C/13°C.

Para el domingo se estiman precipitaciones dispersas a moderadas con chubascos de 5.1 a 25 mm en Janos, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes.

Se prevén lluvias de moderadas a puntualmente fuertes, de 25.1 a 50 mm, en Gómez Farías, Madera, Temósachic, Moris, Ocampo, Uruachi, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas, Guachochi, Morelos, y Guadalupe y Calvo.

Además se contemplan de aisladas a dispersas, de 2.1 a 5 mm, en Juárez, Ahumada, Cuauhtémoc, Bocoyna y Chihuahua.

El viento registrará velocidades de 20 a 50 km/h y rachas de hasta 55 km/h en gran parte del estado, que podrían superar los 60 km/h en la región de Parral.

Las temperaturas máximas y mínimas esperadas son: Chihuahua 32/21, Juárez 37/23, Janos 35/20, Madera 27/15, Temósachic 28/13, Cuauhtémoc 27/14, Ojinaga 38/24, Delicias 34/23, Camargo 33/20, Jiménez 32/19, Parral 29/17, Creel 26/14, Chínipas 34/21, Guachochi 24/12 y El Vergel (Balleza) 21/11.

La CEPC recomienda a la ciudadanía evite cruzar ríos, arroyos o cuerpos de agua; asegure techos, láminas y objetos sueltos en el exterior de las viviendas; conducir con precaución ante la posible reducción de visibilidad por tolvaneras o pavimento mojado, y protegerse de la radiación solar.

Cualquier situación de emergencia reportarla a través de la línea 9-1-1.