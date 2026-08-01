Pide Diputado Avitia priorizar zona poniente de Juárez en obras de pavimentación.

El diputado Oscar Avitia Arellanes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, emitió un exhorto al Presidente Municipal de la Heroica Ciudad Juárez y a la Titular del Ejecutivo Estatal priorice y dé continuidad a los trabajos de pavimentación, recarpeteo, canalización pluvial y rehabilitación vial en la zona poniente de dicha ciudad.

El legislador expuso que el poniente de Ciudad Juárez ha enfrentado desde hace décadas una situación de desigualdad en la dotación de infraestructura básica, por lo que un porcentaje elevado de sus calles aún carece de pavimento, lo que genera condiciones de vida adversas para miles de habitantes.

Detalló que las principales afectaciones se encuentran la dificultad de movilidad y acceso a servicios básicos; problemas de salud derivados de la suspensión de polvo; inundaciones recurrentes y por ende una mayor exposición al daño de viviendas; limitaciones al comercio local y a la plusvalía de los predios, por mencionar solo algunas.

También resaltó que “la zona poniente no es un sector marginal ni aislado, sino que es una parte importante de Ciudad Juárez, que debe tener acceso a las mismas condiciones de infraestructura que otras regiones de la ciudad”, sin embargo, también reconoció los avances que la actual administración municipal ha impulsado en distintos puntos de la ciudad a través de programas de pavimentación, rehabilitación y bacheo.

En ese sentido, el diputado agregó que considera oportuno y necesario que dichos esfuerzos se mantengan de manera prioritaria y sostenida en la zona poniente de la ciudad, a fin de avanzar hacia una distribución más equitativa de los beneficios de la obra pública.

Indicó que la presente solicitud no se sustenta únicamente en los principios de justicia urbana, sino que se plantea como una inversión en la cohesión social, la seguridad y el desarrollo integral de la ciudad.

“Conscientes de los avances que el municipio ha anunciado en las obras en días recientes, con seguridad podemos decir que, la continuidad y priorización de los trabajos de pavimentación en este sector mantienen un mensaje claro de que ninguna zona de Juárez será dejada atrás.”, concluyó Avitia Arellanes.