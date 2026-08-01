Jornadas comunitarias y Presupuesto Participativo distinguen al Gobierno de Ciudad Juárez: Cuauhtémoc Estrada.

**Destaca que Juárez es primer lugar nacional en obras realizadas mediante el Presupuesto Participativo

El coordinador del Grupo Parlamentario de morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, destacó el trabajo que realiza el Gobierno de Ciudad Juárez, encabezado por Héctor Ortiz Orpinel, al llevar, a través de las Cruzadas Comunitarias, diversos servicios municipales hasta las colonias más alejadas de la ciudad, acercando atención en salud, trámites, pagos y otros servicios, lo que demuestra su compromiso con las y los juarenses.

“Le reconozco a él y a su equipo que, de manera itinerante, puedan llevar los servicios municipales a los distintos puntos de una ciudad tan grande y con una movilidad tan compleja como lo es Juárez”, expresó el legislador.

Durante su participación con las y los asistentes, el diputado por el Distrito 08 destacó que las colonias del suroriente son las que han mostrado mayor entusiasmo en la gestión de recursos para mejorar sus calles y espacios públicos mediante el programa de Presupuesto Participativo.

“Somos el municipio número uno del país en inversión y promoción de proyectos de Presupuesto Participativo. Tan sólo aquí, en el Distrito 08, hemos logrado ejecutar 54 proyectos en tres años”, señaló el legislador de morena.

Estrada Sotelo explicó que este programa permite que las y los vecinos se organicen, identifiquen las principales necesidades de sus comunidades y participen en una votación para decidir en qué obras debe invertirse el recurso público.

“Es un programa que ha transformado parques, escuelas y calles de esta ciudad, mejorando de manera directa las condiciones de vida de sus habitantes”, concluyó el congresista.