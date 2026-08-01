Arturo Zubía fortalece el campo de Camargo con la entrega de 33 toneladas más de fertilizante subsidiado.

Camargo, Chih.– Como parte de las acciones para fortalecer la producción agrícola en el municipio, el diputado del Grupo Parlamentario del PAN por el XX Distrito, Arturo Zubía Fernández, encabezó una nueva entrega de 33 toneladas de fertilizante subsidiado, alcanzando un total de 90 toneladas distribuidas en beneficio de los productores de Camargo.

Durante el evento, el legislador destacó que el objetivo de este programa es brindar a los agricultores las herramientas necesarias para incrementar su productividad y garantizar una mayor producción de alimentos.

“Seguimos trabajando con un programa muy intenso de entrega de fertilizante, porque tenemos que lograr que nuestros productores produzcan más y mejor. Es fundamental fortalecer al campo para garantizar el abastecimiento alimentario de nuestras familias. El campo es una prioridad y debemos seguir respaldándolo”, expresó Arturo Zubía.

El diputado señaló que estas acciones son posibles gracias al trabajo coordinado con la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, y reconoció el compromiso de la gobernadora Maru Campos Galván por impulsar programas que benefician directamente a quienes viven de la agricultura.

Asimismo, reiteró que continuará gestionando más apoyos para los productores del Distrito XX, convencido de que invertir en el campo significa fortalecer la economía regional, generar oportunidades y contribuir a la seguridad alimentaria de Chihuahua.