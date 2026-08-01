Entrega DIF Estatal auxiliares auditivos y lentes graduados de 12 municipios de la región centro.

Con este reparto concluye jornada estatal; se distribuyeron más de 1,500 aparatos para audición y cerca de 1,000 anteojos en toda la entidad

Con la entrega de más de 600 apoyos en la región centro del estado, este viernes concluyó la jornada estatal de entrega de auxiliares auditivos y lentes, en beneficio de personas de 12 municipios.

Esta jornada forma parte de un esfuerzo desplegado durante dos semanas en distintas regiones del estado, con el propósito de acercar apoyos funcionales a quienes más los requieren y reducir las barreras que enfrentan por problemas de audición o visión.

La primera etapa se efectuó la semana pasada en Ciudad Juárez, donde se otorgaron más de 200 apoyos. Continuó en Ascensión y Guerrero, para después trasladarse a la zona serrana, con sedes en Bocoyna y Urique (Bahuichivo).

Durante la presente semana también se atendieron las sedes de Guachochi, Balleza, Jiménez y Meoqui, para concluir este viernes en la capital del estado.

En cada uno de los puntos se adaptaron, en promedio, 200 artículos entre auxiliares auditivos y lentes, aunque la cifra varió de acuerdo con la demanda local.

Este día se atendió a beneficiarios de Cuauhtémoc, Aquiles Serdán, Santa Isabel, Ojinaga, Aldama, Belisario Domínguez, Coyame, Satevó, San Francisco de Borja, Riva Palacio y Nonoava, quienes recibieron este respaldo con el que se busca mejorar su calidad de vida.

La presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván Antillón, encabezó esta entrega y destacó que durante estas dos últimas semanas, se han distribuido en todo el estado más de 1,500 auxiliares auditivos y más de 1,000 lentes.

Señaló que estas acciones son resultado de la coordinación entre el DIF Estatal y la Beneficencia Pública, así como del compromiso de llevar servicios y equipamiento a las comunidades que más lo necesitan.

“Bajo el Gobierno humanista de la gobernadora Maru Campos, cada acción y programa se diseña con el objetivo de garantizar que las familias de Chihuahua tengan acceso real y oportuno a servicios que mejoren su calidad de vida. Esto significa llevar atención médica, rehabilitación y apoyos funcionales hasta sus comunidades”, expresó.

Las jornadas contaron con un equipo de especialistas audiólogos que realizaron en sitio los ajustes necesarios a cada auxiliar auditivo, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y una mejor adaptación para cada usuario.