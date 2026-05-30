Encabeza César Jáuregui caravana en apoyo a Maru Campos

La movilización de apoyo a la gobernadora Maru Campos inició cerca de las 12:00 del mediodía con una marcha que avanzó hacia el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, donde se desarrolló el evento ciudadano “Todos con Maru”.

En la primera fila del contingente marcharon el exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, así como los regidores del Ayuntamiento de Chihuahua, Isaac Díaz y Félix Martínez, quienes encabezaron el recorrido acompañados por simpatizantes y diversos actores políticos.

También participaron figuras como Juan Blanco y Pavel Aguilar, quienes se sumaron a la convocatoria para expresar su respaldo a la mandataria estatal previo al encuentro programado para la 1:00 de la tarde.

De acuerdo con los organizadores, alrededor de 1,000 personas formaron parte de la marcha, que se desarrolló de manera ordenada y sin incidentes. Los asistentes adelantaron su llegada al recinto con el objetivo de mostrar su apoyo a la gobernadora antes del inicio del evento.

Durante el trayecto se registraron afectaciones momentáneas a la circulación vehicular en algunas vialidades cercanas al Centro de Convenciones, mientras el contingente avanzaba hacia el lugar donde cientos de ciudadanos se congregaron para participar en el acto de respaldo a la titular del Ejecutivo estatal.