Miles abarrotan Expo Chihuahua en espera del mitin de respaldo a Maru

Chihuahua, Chih.- A poco más de una hora del inicio oficial del evento “Todos con Maru”, miles de simpatizantes, militantes panistas y ciudadanos comenzaron a concentrarse desde temprana hora en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, donde esta tarde se llevará a cabo el mitin de respaldo a la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Desde antes del mediodía, largas filas se formaron en los accesos al recinto, mientras decenas de autobuses y vehículos particulares arribaban provenientes de distintos municipios del estado. El evento fue convocado para la una de la tarde y se espera la participación de liderazgos estatales y nacionales del Partido Acción Nacional, así como representantes de diversos sectores sociales.

La movilización ocurre en medio de la controversia política derivada de las investigaciones federales relacionadas con el operativo realizado en la Sierra Tarahumara el pasado mes de abril, asunto por el que la mandataria estatal ha denunciado públicamente una presunta persecución política por parte del Gobierno Federal y legisladores de Morena.

Bajo consignas de “Yo con Maru” y “Todos con Maru”, los asistentes comenzaron a llenar los espacios disponibles dentro y fuera del recinto, en lo que organizadores han descrito como una de las mayores expresiones de respaldo ciudadano a la gobernadora durante su administración. Diversas convocatorias difundidas durante la semana anticipaban una asistencia multitudinaria y calificaban la concentración como una muestra de unidad frente a los acontecimientos políticos recientes.

La presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, informó previamente que las puertas del Centro de Convenciones serían abiertas desde las 12:00 horas para facilitar el acceso de los asistentes, mientras que autoridades estatales y municipales desplegaron operativos especiales de seguridad, control de accesos y movilidad para garantizar el desarrollo ordenado del encuentro.

Entre los asistentes se observan contingentes provenientes de Chihuahua capital, Ciudad Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Parral y otros municipios, quienes han acudido con banderas, pancartas y mensajes de apoyo a la mandataria estatal.

La expectativa se centra ahora en el mensaje que emitirá Maru Campos ante una multitud que continúa creciendo conforme avanza la tarde. El evento se perfila como una demostración de fuerza política para el panismo chihuahuense y para la propia gobernadora, quien en días recientes recibió el respaldo público de la dirigencia nacional del PAN tras los señalamientos y acciones emprendidas en su contra desde el ámbito federal.