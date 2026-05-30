Largas filas marcan el ingreso al evento “Todos con Maru” en Expo Chihuahua

Poco antes del arranque del evento ciudadano “Todos con Maru”, decenas de personas formaron largas filas en los accesos de Expo Chihuahua para ingresar al recinto, donde se realiza la concentración de respaldo a la gobernadora Maru Campos.

Los asistentes han tenido que esperar varios minutos para acceder al Centro de Convenciones y Exposiciones debido a los filtros de seguridad instalados en las entradas. Personal de organización y cuerpos de seguridad realizan revisiones de mochilas, bolsos y pertenencias, además de utilizar detectores de metales para garantizar el orden durante el encuentro.

La denominada “Gran Reunión Todos con Maru” fue convocada para este sábado en Expo Chihuahua y, de acuerdo con los organizadores, se esperaba la asistencia de miles de ciudadanos, así como liderazgos políticos locales y nacionales. Las puertas fueron abiertas desde el mediodía, mientras que el inicio formal del evento fue programado para la una de la tarde.

La movilización ocurre en medio del debate político nacional generado tras la comparecencia de la mandataria estatal ante autoridades federales en días recientes, situación que derivó en diversas expresiones de apoyo por parte de sectores empresariales, sociales y políticos que han manifestado su respaldo a la gobernadora.

A pesar de las filas registradas en los accesos, el flujo de personas se mantiene constante y el operativo de seguridad continúa funcionando para permitir el ingreso ordenado.