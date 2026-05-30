Advierte Jorge Romero respaldo total a Maru Campos

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, aseguró que la gobernadora Maru Campos cuenta con el respaldo absoluto de Acción Nacional y advirtió que el partido responderá si se intenta afectar a la mandataria estatal.

Durante su visita a Chihuahua, Romero afirmó que se encuentra en la entidad para respaldar a la gobernadora y sostuvo que el panismo permanecerá atento a cualquier acción en su contra.

“Estoy aquí para apoyar a Maru Campos. Si le llegan a hacer algo o se meten con ella, vamos a responder”, expresó.

El líder nacional panista agregó que, de ser necesario, el partido podría impulsar movilizaciones y acciones de respaldo en distintas regiones del país, dependiendo de cómo evolucionen los acontecimientos.