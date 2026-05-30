Miles de personas de todo México arropan a Maru

La concentración de apoyo a la gobernadora María Eugenia Campos Galván tomó dimensión nacional este sábado con la llegada de destacados liderazgos del Partido Acción Nacional (PAN), quienes acudieron a Chihuahua para respaldar a la mandataria estatal ante la controversia jurídica y política que enfrenta con autoridades federales.

La movilización se produce días después de que Campos Galván acudiera a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, en el marco de una investigación relacionada con presuntas operaciones de seguridad en la Sierra Tarahumara. Desde el PAN, la situación ha sido señalada como un intento de persecución política contra la gobernadora.

Durante el encuentro realizado en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua, líderes nacionales y militantes expresaron su respaldo a la mandataria y aseguraron que el partido cerrará filas en su defensa ante cualquier acción legal que consideren motivada por intereses políticos.

La presencia de figuras de alcance nacional fortaleció la convocatoria del evento, al que acudieron miles de simpatizantes panistas provenientes de distintas regiones del estado y del país. Además del respaldo público, se prevé que legisladores y dirigentes analicen estrategias políticas y jurídicas para responder a las acciones emprendidas por las autoridades federales.

Con este acto, Acción Nacional buscó proyectar unidad y convertir a Chihuahua en un punto clave de la oposición frente al Gobierno Federal, respaldando a Maru Campos como una de sus principales figuras políticas en el norte del país.