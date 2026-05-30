VIDEO: Llama Maru a enfrentar “narcogobierno” y defender la democracia desde Chihuahua

Ante miles de simpatizantes reunidos en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, lanzó un llamado a defender la democracia, la libertad y las instituciones frente a lo que calificó como un “régimen” que busca silenciar a quienes piensan distinto.

Durante el evento de respaldo convocado por el Partido Acción Nacional bajo el lema “Yo con Maru”, la mandataria estatal afirmó que al inicio de su administración esperaba mantener una relación de respeto y colaboración con el Gobierno Federal; sin embargo, aseguró que los recientes acontecimientos han demostrado una estrategia de persecución política en su contra.

“Pensé que podíamos tener una relación institucional, una relación tranquila con la Federación, pero hoy sabemos que cuando alguien no se somete al régimen es perseguido”, expresó ante los asistentes, entre los que se encontraban dirigentes nacionales del PAN, legisladores, gobernadores, así como los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

Campos sostuvo que Chihuahua se ha convertido en un símbolo de resistencia democrática y aseguró que la entidad no permanecerá en silencio frente a los intentos de intimidación política. “Desde aquí vamos a dar la batalla por la libertad, por la verdad y por la democracia”, manifestó.

La gobernadora vinculó las investigaciones y señalamientos en su contra con una estrategia impulsada desde el poder federal para debilitar a los gobiernos de oposición, postura que ha sido respaldada por la dirigencia nacional panista, la cual ha denunciado públicamente una presunta persecución política en contra de la mandataria chihuahuense.

En la parte más enérgica de su mensaje, Maru Campos llamó a los ciudadanos a no permanecer indiferentes y a defender las libertades democráticas frente a lo que describió como un “narcogobierno” y un proyecto político que pretende concentrar el poder. Aseguró que la lucha ya no es solamente por Chihuahua, sino por el futuro del país.

El mitin se realizó en medio de la confrontación política entre el Gobierno Federal y la administración estatal, derivada de la investigación relacionada con la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el crimen organizado en la Sierra Tarahumara. Mientras Morena impulsa acciones políticas y legales contra la gobernadora, el PAN ha cerrado filas en torno a su figura y convirtió el acto de este sábado en una demostración de fuerza política rumbo a los próximos años.

Entre consignas de apoyo y llamados a la unidad, Campos concluyó su intervención asegurando que Chihuahua seguirá siendo un bastión de la libertad y que no permitirá que “el miedo o la persecución” determinen el rumbo de la entidad.