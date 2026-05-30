Fox y Calderón arropan a Maru Campos en multitudinario mitin panista en Chihuahua

Los expresidentes de México, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, se sumaron este sábado al respaldo que militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN) expresaron a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, durante el multitudinario mitin realizado en el Centro de Convenciones y Exposiciones de la capital del estado.

La llegada de ambos exmandatarios federales generó una de las mayores ovaciones de la jornada. Entre aplausos, porras y muestras de apoyo, los asistentes recibieron a las dos figuras históricas del panismo nacional, quienes acudieron para manifestar su solidaridad con la gobernadora chihuahuense en un momento que dirigentes del partido han calificado como clave para la defensa de los gobiernos emanados de Acción Nacional.

Fox y Calderón se incorporaron al evento junto a liderazgos nacionales y estatales del PAN, entre ellos el presidente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, así como alcaldes, legisladores y dirigentes de distintas entidades del país que acudieron a Chihuahua para cerrar filas en torno a Campos Galván.

La presencia de los expresidentes fue interpretada por los asistentes como una muestra de unidad dentro del panismo y de respaldo a la mandataria estatal, quien ha reiterado su compromiso de continuar gobernando con resultados y enfrentar cualquier desafío político mediante las instituciones y el Estado de Derecho.

Durante el encuentro, miles de militantes y simpatizantes provenientes de diversas regiones del estado abarrotaron el recinto para participar en el acto convocado por el PAN. El ambiente estuvo marcado por consignas de apoyo a la gobernadora y llamados a la defensa de Chihuahua ante lo que los dirigentes blanquiazules consideran intentos de presión política desde el ámbito federal.

La participación de Vicente Fox y Felipe Calderón añadió un fuerte componente simbólico al evento, al reunir en un mismo escenario a dos expresidentes de la República con la actual generación de liderazgos panistas, en una demostración de respaldo que buscó enviar un mensaje de cohesión y fortaleza política desde Chihuahua hacia el resto del país.

Con este acto, el PAN mostró capacidad de convocatoria y unidad en torno a la gobernadora Maru Campos, quien recibió el respaldo de figuras históricas del partido, dirigentes nacionales y miles de ciudadanos congregados en la capital del estado.