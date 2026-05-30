Romero reta a Sheinbaum a romper cualquier vínculo con el crimen y refrenda respaldo total a Maru Campos

Chihuahua, Chih.- En medio del clima político que ha generado la investigación federal relacionada con la presencia de agentes estadounidenses en operativos contra el narcotráfico en Chihuahua, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera lanzó un desafío directo a la presidenta Claudia Sheinbaum para que demuestre con hechos que su gobierno no mantiene ningún tipo de acuerdo o tolerancia con grupos del crimen organizado.

Durante su visita a Chihuahua para respaldar a la gobernadora Maru Campos, Romero sostuvo que el Gobierno Federal debe concentrar sus esfuerzos en combatir a las organizaciones criminales en lugar de perseguir políticamente a quienes, aseguró, han enfrentado al narcotráfico desde los gobiernos estatales. El dirigente panista reiteró el llamado a la presidenta para que “rompa cualquier pacto criminal” y enfrente con determinación a los grupos delictivos que operan en diversas regiones del país.

El líder nacional de Acción Nacional acusó que existe una estrategia de presión política contra la mandataria chihuahuense a raíz de las investigaciones derivadas del llamado “caso Chihuahua”, relacionado con la participación de agentes estadounidenses en operativos contra laboratorios clandestinos de drogas en la Sierra Tarahumara. Según Romero, mientras se cuestiona a gobiernos que han combatido al crimen, otros casos vinculados a presuntas relaciones entre actores políticos y organizaciones delictivas reciben un trato distinto por parte de las autoridades.

El respaldo del PAN a Maru Campos se ha convertido en una de las principales banderas de la dirigencia nacional del partido. En los últimos días, Romero, legisladores federales y liderazgos panistas han acompañado públicamente a la gobernadora, denunciando una supuesta persecución política impulsada desde el oficialismo.

La visita del dirigente nacional ocurre en un momento de alta tensión política entre Morena y el PAN. Mientras legisladores oficialistas han promovido acciones políticas y legales contra la gobernadora por el caso de los agentes extranjeros, Acción Nacional sostiene que se trata de un intento por desviar la atención de otros escándalos nacionales relacionados con la inseguridad y las acusaciones de vínculos entre funcionarios y grupos criminales.

Romero aseguró que Chihuahua no está sola y que el PAN defenderá a la gobernadora ante cualquier intento de vulnerar el estado de derecho. Además, afirmó que la administración de Maru Campos ha mostrado resultados en materia de combate al crimen organizado, particularmente con el aseguramiento de laboratorios clandestinos y acciones coordinadas de seguridad en distintas regiones de la entidad.