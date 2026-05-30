Analiza PAN marcha nacional en respaldo a Maru Campos

La presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, informó que el partido analiza la posibilidad de realizar una marcha nacional en la Ciudad de México para expresar respaldo a la gobernadora Maru Campos.

La dirigente señaló que existe interés de militantes y simpatizantes por manifestarse en apoyo a la mandataria estatal, por lo que no se descarta una movilización en las próximas semanas.

Álvarez afirmó que el panismo en Chihuahua se mantiene unido en torno a la gobernadora y reiteró que continuará respaldando su gestión ante los retos políticos que enfrenta.

Asimismo, destacó que su apoyo a Maru Campos también tiene un componente de solidaridad entre mujeres que ocupan espacios de liderazgo, al considerar importante acompañarlas ante los desafíos del servicio público.

Finalmente, indicó que el PAN seguirá evaluando distintas acciones de respaldo, entre ellas una eventual concentración nacional en la capital del país.