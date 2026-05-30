Colombia acusa a Ecuador de injerencia electoral por anuncio sobre aranceles

fuente: excelsior

Colombia acusó este sábado a Ecuador de “injerencia” en sus elecciones y de presentar como un gesto de “buena voluntad” de Quito la eliminación de aranceles decidida por la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

La controversia surge a un día de las elecciones presidenciales en Colombia, luego de que Daniel Noboa informó que eliminará el arancel del 100% aplicado a productos colombianos tras sostener una conversación con el candidato opositor Abelardo de la Espriella.



Colombia denuncia injerencia electoral de Ecuador

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia calificó como una “deliberada injerencia” la participación de un mandatario extranjero en el contexto de las elecciones que se celebran este domingo.

En su posicionamiento, la dependencia señaló que la actuación del gobierno ecuatoriano representa una vulneración al principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado.

Asimismo, sostuvo que este tipo de acciones constituyen una afectación a la soberanía nacional y al sistema democrático colombiano.