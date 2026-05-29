Es Arturo Medina nuevo dirigente estatal de la CNC

Al filo del mediodía de este viernes 29 de mayo de 2026, Arturo Medina Aguirre, diputado local por el Distrito 22 y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, fue nombrado dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en el estado de Chihuahua, esto, en las oficinas centrales de la organización en la Ciudad de México.

Medina recibió el nombramiento de manos de la dirigente nacional del organismo, la diputada Leticia Barrera Maldonado, y estuvo acompañado por el dirigente estatal del PRI en Chihuahua, el diputado federal Alejandro Domínguez, la secretaria general Janeth Montes, así como por los alcaldes de Guachochi, Batopilas, Carichí, Guerrero, Buenaventura, Aquiles Serdán, Cusihuiriachi y Gómez Farías.

El legislador, quien desde su función legislativa ha apostado por la defensa del sector primario del estado, señaló que, en este momento tan importante para la vida pública de Chihuahua, asume el cargo con una responsabilidad clara:

acompañar a las mujeres y hombres del campo para darle vida y fuerza a la lucha por la justicia social, combatir las agresiones del mal gobierno de la Cuarta Transformación y defender el derecho de las comunidades rurales a acceder a oportunidades y apoyos que permitan potenciar la productividad y el desarrollo del sector.

El ahora dirigente campesino indicó que establecerá contacto inmediato con liderazgos y organizaciones del sector en todo el estado, a fin de construir una agenda consolidada para darle un impulso sin precedentes al campo.

“Son momentos de incertidumbre para las familias del campo; por eso, nuestra lucha será frontal, permanente y firme. Vamos a regresarle la dignidad al campo chihuahuense y vamos a hacer valer los derechos y el esfuerzo de quienes lo hacen producir, aun pese al embate de los enemigos del campo, que nos roban el agua, nos quitan los apoyos y nos criminalizan por el simple hecho de exigir lo que nos corresponde”, afirmó.

Medina agradeció el acompañamiento de alcaldes y alcaldesas, y estableció el compromiso de trabajar de forma coordinada, pues afirmó que la tarea de defender el campo implica también la defensa del municipalismo y de la capacidad de este nivel de gobierno para garantizar condiciones dignas para las familias del campo.

Asimismo, aseguró que, en el objetivo de Morena de centralizar el poder, los municipios han sido atacados permanentemente, dejándolos sin herramientas para responder a las necesidades de los campesinos.

“Aquí inicia una nueva era para el campo de Chihuahua y vamos a dejarlo todo en la cancha; al campo de Chihuahua se le respeta”, afirmó al agradecer a la dirigente nacional de la organización por la oportunidad de dirigir esta causa en el estado.

Finalmente, Medina agradeció el apoyo y respaldo de la dirigencia estatal del partido, encabezada por Alejandro Domínguez y Janeth Montes, así como la confianza del Comité Ejecutivo Nacional, presidido por el senador Alejandro Moreno Cárdenas.