Invita Municipio a “Primera Liga de Beisbol 5” en categorías libres y juvenil

El Gobierno Municipal convoca a la primera Liga de Béisbol 5 a realizarse en Chihuahua capital, a partir del 19 de junio en las canchas de la unidad deportiva ubicada en la avenida Sacramento en seguida de los campos 40-60.

Se trata de una modalidad que simplifica el juego del softbol y el béisbol, al practicarse sin bates ni guantes, y con pelota de goma.

Este es un esfuerzo realizado en conjunto entre el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en colaboración con la Asociación Estatal de Softbol y Béisbol 5, y la Liga Revolución.

Gracias al gran trabajo realizado por las escuelas de formación con atletas de categorías juveniles durante los últimos cuatro años, esta disciplina ha logrado importantes participaciones en mundiales y ha consolidado una gran comunidad deportiva.

Ejemplo de este éxito fue la convocatoria que realizó la Federación Mexicana de Softbol a ocho capitalinos para la concentración de preselección nacional, con miras a representar a México en próximos torneos: Alexandra Frías, Ismael Maynez y Efrén Espinoza, para los Juegos Olímpicos de la Juventud; y Luis Bencomo (Premio Teporaca 2023), Kevin Ochoa, Valeria Sarmiento (Premio Teporaca 2024) y Axel González (Premio Teporaca 2025), quienes buscan su pase al Campeonato Mundial con la selección mayor; convocados junto a su entrenadora, Dora Oliva Sánchez.

Para mayores informes las y los interesados podrán consultar la convocatoria en la página de Facebook del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte www.facebook.com/imcfd así como de la Liga de Beisbol 5 “B5 Chihuahua” o a los teléfonos 614-342-98-14 y 614-502-83-29.